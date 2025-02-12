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Trabzonspor, 193. Yabancı Oyuncusunu Tim Jabol Folcarelli ile Kadrosuna Katıyor

Trabzonspor, Fransa'nın Ajaccio Kulübü'nden Tim Jabol Folcarelli ile 193. yabancı oyuncusunu transfer etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:09
Trabzonspor, 193. Yabancı Oyuncusunu Tim Jabol Folcarelli ile Kadrosuna Katıyor

Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile tarihi bir transfer gerçekleştirerek, 57 yıllık tarihinde 193. yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı. Fransa'nın Ajaccio Kulübü'nden 4.5 yıllık sözleşmeyle transfer edilen Folcarelli, bordo-mavili takımda Fransa temsil eden dördüncü futbolcu olma unvanına sahip.

Önceki dönemlerde Florent Malouda, Oumar Dieng ve Batista Mendy'yi kadrosuna katan Trabzonspor, mevcut kadrosunda Mendy ile birlikte iki Fransız futbolcu barındırıyor.

Trabzonspor, tarihine bakıldığında 54 farklı ülkeden oyuncu transferi gerçekleştirdi. En fazla forma giyen yabancı oyuncuları ise Brezilyalı

Mart 2023'te kulüp başkanlığına gelen Ertuğrul Doğan döneminde toplamda 23 yabancı transferi gerçekleştirildi. Doğan dönemi transfer listesinde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (ikinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov ve son olarak Folcarelli yer alıyor. Bu ara transfer döneminde ise Sikan, Zubkov ve Folcarelli kadroya katıldı.

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