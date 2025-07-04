Trabzonspor 2025-2026 Sezonuna Çift Antrenmanla Hazırlanıyor

Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, gün boyunca gerçekleştirdikleri çift antrenmanlarla takımın formunu artırmayı hedefliyor.

İlk Antrenman Salonda Kuvvet Çalışması ile Başladı

Takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda, salonda kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın ilerleyen kısmında ise pas çalışması gerçekleştirildi ve bu bölüm sonuçlandırma çalışmasıyla sonlandırıldı.

İkinci Antrenman Pas ve Dayanıklılık Üzerine Yoğunlaştı

Günün ikinci antrenmanı ise teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Bu intense antrenmanlar, takımın yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmasını sağlıyor.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları çift antrenmanla hazırlık süreçlerine devam edecek ve yeni sezon için tüm enerjilerini ortaya koyacaklar.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.