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Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:11
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 Geçti

Trabzonspor'dan Etkileyici Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ederek ligde 3 hafta aradan sonra galip gelmenin sevincini yaşadı.

Gol Perdesi 50. Dakikada Aralandı

Maçın ikinci yarısında 50. dakikada, Trabzonspor'un etkili atağı sonucunda Cham'ın ceza alanı dışı sağ çaprazındaki şutu savunmadan sekti ve Banza'nın önüne düştü. Banza, kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldığı bu pozisyonda meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

Devam Eden Baskı

54. dakikada Cihan Çanak, sol taraftan taşıdığı topu Cham ile buluşturdu. Banza, ceza alanı içinde yerden vuruş yaparak durumu 3-0 yapmayı başardı.

Son Gollerle Farka Gitti

Maçın ilerleyen dakikalarında, 77. dakikada Enis Destan'ın şutunda top direğin yanından geçerek auta çıktı. Ancak 78. dakikada Enis Destan'ın sağdan ortasında Cham, gelişine sert bir vuruş yaparak skoru 4-0 yaptı. Son olarak 84. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında Cham, bir kez daha kaleci Vedat Karakuş'un sağından fileleri sarstı ve skoru 5-0 yaptı.

Sonuç

Trabzonspor, bu etkileyici performansla karşılaşmadan 5-0 galip ayrılarak büyük bir moral buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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