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Trabzonspor Altyapısı Amatör Takımlarla Güçleniyor

Trabzonspor, amatör takımlarla iş birliği yaparak geleceğin futbolcularını yetiştirmek için yeni projeler başlatıyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:44
Trabzonspor Altyapısı Amatör Takımlarla Güçleniyor

Trabzonspor Altyapısı Amatör Takımlarla Güçleniyor

Trabzonspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, kentteki amatör takımların bordo-mavililerin geleceği için önemli bir kaynak oluşturduğunu ifade etti.

Amatör Takımların Stratejik Önemi

Şahinkaya, Trabzonspor Kulübü ile amatör takımlar arasında kurulacak etkileşim ve iş birliğinin, kulüp için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Amatör takımlarımız, Trabzonspor'un geleceği için önemli bir kaynak. Bu kaynağı doğru şekilde değerlendirmek ve amatör kulüplerimizle iletişimimizi kuvvetlendirmek en büyük hedeflerimizden biri" dedi.

Proje Detayları ve İş Birliği

Güngör Şahinkaya, projeye dair detayları açıklarken, amatör takımlara ve antrenörlere ulaşmak amacıyla ASKF ve TÜFAD iş birliğiyle düzenli toplantılar gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, tüm takımlarla bilgilendirme toplantıları yaparak şeffaf bir iletişim kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Regyonel Toplantılar ve Antrenör Gelişimi

Şahinkaya, şehrin doğu, batı ve merkez bölgelerinde antrenörlerle düzenli aralıklarla toplantılar yapılacağını, teorik ve saha uygulamalarının yanı sıra antrenörlerin gelişimlerini yakından takip edeceklerini ifade etti.

Çocuk Futbolu ve Genç Gelişim Süreçleri

Çocuk futbolu ve genç oyuncu gelişim süreçlerinde antrenörlere hareket eğitimi, teknik çalışmalar, beceri geliştirme ve taktiksel oyun konularında destek sunacaklarını kaydeden Şahinkaya, "İletişim ağları üzerinden antrenörlerimizle bilgi ve tecrübe paylaşımlarında bulunacağız" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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