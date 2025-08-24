Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Yenerek Moral Buldu

Fatih Tekke: "Galip geldik. 3 puan iyi. Gayet moral verici."

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, galibiyetin takım için önemli bir moral ve özgüven kaynağı olduğunu vurguladı.

Tekke, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, ilk iki haftaya benzer bir oyun ortaya koyduklarını belirterek: "Galip geldik. 3 puan iyi. Gayet moral verici. Özgüveni biraz daha yukarı artırıcı." dedi ve oyunda eksik olan noktaların konuşulması gerektiğini ekledi.

Maçın gelişimine ilişkin değerlendirmesinde Tekke, ilk yarıda top kendilerindeyken daha üretken göründüklerini, golü bulan ve bir pozisyonda iki golü bulan anları yaşadıklarını aktardı. Oyunun kritik anlarında final paslarında daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, ön alan baskısı ve hücumda bitiricilik konusunda eksik gördüklerini kaydetti.

Tekke'nin ifadeleri şöyle devam etti: "Bu tip maçlarda rakip sahada oynarken final paslarında biraz daha dikkatli olabilsek ikiyi, üçü bulma şansımız olur. Ama ön alan baskısıyla ilgili ilk yarının ilk bölümünde iyi değildi bana göre. İkinci bölüm daha iyi oldu. Rakibin geçişiyle ilgili bence yine çok az, hatta yok denilebilecek kadar pozisyon verdik. İkinci yarı uzun toplar ve seken top karambol ve korner haricinde yine oyunun genel hatlarıyla bir rakibin üstünlüğüyle karşılaştık. Üç maçtır açıkçası böyle. Hızlı hücuma çıktığımızda bunları çok net bir şekilde bu kadar tecrübeli iyi oyuncular bunları çok rahatlıkla skora çevirmeliler. Bu konuda eksiğimiz var."

Hızlarının düşmesi ve top kendilerindeyken yaşanan olumsuzlukların özgüvenle bağlantılı olduğunu söyleyen Tekke, bu galibiyetin takıma olumlu yansıdığını belirtti: "Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Moral oldu bize. Çok iyi oldu bizim için."

Tekke, önümüzdeki haftada daha sert ve tehlikeli bir rakip olan Samsunspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "İnşallah onu da kazanıp milli araya girmek istiyoruz." dedi ve oyuncularına teşekkür etti.

Trabzonspor'un 39 yıl sonra lige 3 maçta gol yemeden galibiyetlerle başlamasına ilişkin soru üzerine Tekke, "Benim için oyunun kendisi değerli, istatistiklerin anlamı yok." yorumunda bulundu.

Sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncuların henüz istenilen fiziksel seviyeye gelmediğini belirten Tekke, antrenman verimliliğinin de etkilendiğini, ancak bunun mazeret olmadığını ifade etti. Oyunun savunma kısmından memnun olduğunu ancak hücumlarda daha iyi bitiriş gerektiğini ekledi: "Orada özgüvene ihtiyacımız var. Orada lider oyunculara ihtiyacımız var."

Tekke, oyuncuların tedirginliğine dair örnek vererek bile kornerlerde "pas yapın" diye uyardığını söyledi ve bu galibiyetin genç oyunculara moral vereceğini umduğunu belirtti.

Son olarak Melih Kabasakal'la ilgili soruya Tekke, "Melih benim İstanbulspor'dan oyuncum. Açıkçası ismi bize geldi. Girişimimiz olmadı açıkçası benim bildiğim kadarıyla." şeklinde yanıt verdi. Tekke, Melih'i beğendiğini fakat sözleşmesi devam eden bir oyuncu olduğu için şu an gündemlerinde olmadığını aktardı ve ekledi: "Melih herhangi bir takımda ligde yardımcı oyuncu olabilecek potansiyelde, kendini biraz daha iyileştirirse direkt oynayabilecek oyuncu potansiyeli var."