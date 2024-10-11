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Trabzonspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını İki Aşamalı Antrenmanla Sürdürüyor

Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:26
Trabzonspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını İki Aşamalı Antrenmanla Sürdürüyor

Trabzonspor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını İki Aşamalı Antrenmanla Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını devam ettiriyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki takım, antrenmanlarını çift seans halinde gerçekleştirdi.

Sabah Antrenmanı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda oyuncular, önce ısınma hareketleri yaptı. Ardından, fonksiyonel kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

Akşam Antrenmanı

Akşam antrenmanı, gruplar halinde yapılan hücum ve savunma çalışmaları ile devam etti ve bir taktik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili ekip, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

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