Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul Kadıköy'de yaşanan trajik bir olayın ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Doğan'a, yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy eşlik etti. Ziyaret esnasında, Başkan Doğan ve Atasoy, Mattia'nın annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile dayısı Tahsin Semizoğlu ile bir araya geldi.

Doğan, Trabzonspor camiası olarak ailenin acısını derinden hissettiklerini belirterek, olayın takipçisi olacaklarını ve emsal bir ceza alması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Atasoy ise olayın yaşandığı günden beri aileyle birlikte olduklarını ifade ederek, "Yaşanan bu acı olayın faili, emsal teşkil edecek şekilde en ağır cezayı almalıdır. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve benzer trajedilerin yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Anne Minguzzi, ziyaretleri dolayısıyla Başkan Doğan ve Atasoy'a teşekkür etti.

Hatırlanacağı üzere, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak üzere gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan Mattia, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda), İstanbul Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Doğan, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi (sağda) ile bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda), İstanbul Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Doğan, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi (sağda) ile bir araya geldi.