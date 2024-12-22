Trabzonspor, Bodrum FK'yi 1-0 ile Geçti: Şenol Güneş'ten Önemli Açıklamalar!

Trabzonspor'dan Kritik Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yi evinde 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonunda basın toplantısında konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Öyle böyle maçın sonunda 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bundan sonra yeni bir başlangıç olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Güneş: Kazanmaya İhtiyacımız Vardı

Güneş, takımın zor bir dönemden geçtiğini ve özellikle galibiyete ihtiyaç duyduklarını vurguladı. "Bugün maalesef bulunduğumuz durum zor olduğu için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız vardı. İsteğimizin daha fazla olması gerekiyordu," dedi. Oyun tarzını değerlendiren Güneş, "Rakibin zaten defansta kalacağını biliyorduk. Hücuma gitmeye çalıştık ama yavaş oynadık. Çok basit top kayıpları yapıyoruz, bu da rakibin etkili atakları olmasına sebep oluyor," diye belirtti.

Transfer Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Güneş, transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Üç transfer kesinlikle yapacağız. Bir stoper kesin, ama iki de olabilir. Orta sahaya bir oyuncu alacağım. Kanat oynayabilen bir forvet alacağız," şeklinde konuştu.

Hakem Kararlarına Tepkisi

Hakem kararları hakkında da görüşlerini dile getiren Güneş, "Benim hakemler hakkında söyleyeceklerim sınırlı. Ama rakipleri koruma eğiliminde olduğunu düşünüyorum. Genç bir hakem kullanıyoruz, bu doğru bir yaklaşım değil," ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel ile Yaşanan Olaylar

Sipay Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel ile yaşanan olaylar hakkında konuşan Güneş, "Benim görevim, geleni hoş karşılamak. Ama onun söyledikleri üzerine konuşacak bir şey yok. Yapılanların arkasındayım," sözlerini sarf etti. Güneş ayrıca, deprem döneminde futbol maçlarının oynanmasının doğru olmadığını düşündüğünü belirtti.