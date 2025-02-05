DOLAR
35,94 -0,02%
EURO
37,44 -0,25%
ALTIN
3.312,15 -0,86%
BITCOIN
3.503.280,94 1,37%

Trabzonspor, Borna Barisic'i Leganes'e Kiraladı

Trabzonspor, Hırvat futbolcu Borna Barisic'i sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Leganes'e kiraladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:16
Trabzonspor, Borna Barisic'i Leganes'e Kiraladı

Trabzonspor'dan Kiralık Transfer Hamlesi

Trabzonspor Kulübü, Hırvat futbolcu Borna Barisic'i İspanya'nın Leganes ekibine sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Kulüp, bu müsabakanın detaylarını Borsa İstanbul'a bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar Leganes Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Leganes tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Barisic'in Performansı

Borna Barisic, Trabzonspor formasıyla ligde yalnızca 9 maçta 129 dakika süre alabilmişti. Bu kiralık transferin Barisic için yeni bir fırsat yaratması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfaspor, Maltalı Zach Muscat'ı Kadrosuna Kattı
2
Trabzonspor, Borna Barisic'i Leganes'e Kiraladı
3
Yaşar Kemal Uğurlu Hakemlik Kariyerini Sonlandırdı
4
Milli Karateci Eray Şamdan'dan Altın Madalya İle Başarı Dalgası
5
Eski Dünya 1 Numarası Simona Halep, Kortlara Veda Etti
6
Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor
7
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 445. Resmi Maçına Çıkıyor!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı