Trabzonspor, Borna Barisic'i Leganes'e Kiraladı

Trabzonspor'dan Kiralık Transfer Hamlesi

Trabzonspor Kulübü, Hırvat futbolcu Borna Barisic'i İspanya'nın Leganes ekibine sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Kulüp, bu müsabakanın detaylarını Borsa İstanbul'a bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar Leganes Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Leganes tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Barisic'in Performansı

Borna Barisic, Trabzonspor formasıyla ligde yalnızca 9 maçta 129 dakika süre alabilmişti. Bu kiralık transferin Barisic için yeni bir fırsat yaratması bekleniyor.