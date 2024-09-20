Trabzonspor'da Savic'in Sağlık Durumu Açıklandı

Trabzonspor'un Savic'i için Endişe Verici Açıklama
Trabzonspor Futbol Kulübü, futbolcusu Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Yaralanma Detayları
Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda Savic'in sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edildiğini belirtti.
Tedavi Süreci Başladı
Beşir, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." sözlerine yer verdi.
Futbolseverler, Savic'in bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyor.