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Trabzonspor'da Savic'in Sağlık Durumu Açıklandı

Stefan Savic'in adalesindeki yaralanma sonrası tedavi süreci başladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:54
Trabzonspor'da Savic'in Sağlık Durumu Açıklandı

Trabzonspor'un Savic'i için Endişe Verici Açıklama

Trabzonspor Futbol Kulübü, futbolcusu Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yaralanma Detayları

Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda Savic'in sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edildiğini belirtti.

Tedavi Süreci Başladı

Beşir, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." sözlerine yer verdi.

Futbolseverler, Savic'in bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyor.

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