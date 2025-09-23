Trabzonspor'da Zubkov'un Performans Düşüşü

Oleksandr Zubkov, geçen sezonki etkisini bu sezona yansıtamıyor; ligde 6 haftada 406 dakika oynayıp gol katkısı üretemedi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:50
Trabzonspor'da Zubkov'un Performans Düşüşü

Trabzonspor'da Zubkov'un Performans Düşüşü

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, bu sezon beklenen performansın uzağında kaldı.

Geçen sezonun katkısı

Geçen sezon ara transferde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Zubkov, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 20 maçta 8 gol katkısı yaptı. Ligde 15 maçta 941 dakika sahada kalan oyuncu, 6 gol kaydetti; Zubkov'un gol attığı maçlarda takımına 10 puan kazandırıldı.

Kupadaki kritik goller

Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta forma giyerken 2 kritik gol atarak takımını finale taşıdı. Çeyrek finalde Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçta uzatmada attığı golle takımını 3-2 galip getirip yarı finale yükselmesini sağladı. Yarı finalde ise Trabzonspor'un Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta takımın ikinci golünü kaydeden isim oldu.

Bu sezon istatistikler

Bu sezon ligin ilk 6 haftalık bölümünde tüm maçlarda forma giymesine karşın Zubkov hiçbir karşılaşmada 90 dakika tamamlayamadı. Süreleri şu şekilde:

Kocaelispor 77 dakika, Kasımpaşa 25 dakika, Hesap.com Antalyaspor 84 dakika, Samsunspor 82 dakika, Fenerbahçe 60 dakika, Gaziantep FK 78 dakika. Toplam 406 dakika forma giydi.

Sadece üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlamayan Zubkov, diğer karşılaşmalarda da 90 dakikayı tamamlayamadı.

Golsüzleşen kanat

Geçen sezon gol yollarında etkili olan Ukraynalı oyuncu bu sezon skor anlamında beklentiyi karşılayamadı. Ligin ilk 6 haftasında hiçbir skor katkısı veremeyen Zubkov, son maçlarda teknik direktör Fatih Tekke tarafından sıkça kenara alınan isimlerin başında geliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN
2
A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde: Rakip Polonya
3
Odunpazarı'nın Hedefi: Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde İlk Dört
4
Trabzonspor'da Zubkov'un Performans Düşüşü
5
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko — Beşiktaş GAİN
6
Sadettin Saran, Fenerbahçe'yi Dinamo Zagreb Maçı İçin Uğurlayacak

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek