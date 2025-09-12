Trabzonspor Fenerbahçe Hazırlıklarını Onana ile Sürdürdü

Trabzonspor, 14 Eylül'deki Fenerbahçe maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde taktik çalıştı; Onana takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:28
Trabzonspor Fenerbahçe Hazırlıklarını Onana ile Sürdürdü

Trabzonspor Fenerbahçe Hazırlıklarını Onana ile Sürdürdü

Hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı. Seans, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamlandı.

Manchester United'dan transfer edilen kaleci Andre Onana, takımın idmanına ilk kez katıldı ve çalışmalarda yer aldı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Manchester United'dan transfer edilen kaleci Andre Onana, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile...

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor, Bachir Gueye'yi 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
2
Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de Başladı — 58 Sporcu, Los Angeles 2028 Hedefi
3
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor: Türkiye, Gürcistan'a Konuk
4
Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımı Karşısında İlk Günü 2-0 Önde
5
Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor
6
ikas Eyüpspor, Christ Sadia ve Gilbert Mendy'i Kadrosuna Kattı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak