Trabzonspor Fenerbahçe Hazırlıklarını Onana ile Sürdürdü
Hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı. Seans, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamlandı.
Manchester United'dan transfer edilen kaleci Andre Onana, takımın idmanına ilk kez katıldı ve çalışmalarda yer aldı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
