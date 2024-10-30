Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Taraftar Kısıtlaması
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmasında, konuk takım taraftarlarına stadyumda yer verilmeyecek.
Toplantı Detayları
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında, ilgili kurul üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı.
Alınan Kararlar
Toplantıda, ev sahibi kulüp Trabzonspor'un talebi doğrultusunda, sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmaya alınmaması kararlaştırıldı.
Güvenlik Önlemleri
Karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta, güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı bildirildi.