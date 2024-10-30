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Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Taraftar Kısıtlaması

3 Kasım'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarları stada alınmayacak.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:53
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Taraftar Kısıtlaması

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Taraftar Kısıtlaması

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmasında, konuk takım taraftarlarına stadyumda yer verilmeyecek.

Toplantı Detayları

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında, ilgili kurul üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı.

Alınan Kararlar

Toplantıda, ev sahibi kulüp Trabzonspor'un talebi doğrultusunda, sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmaya alınmaması kararlaştırıldı.

Güvenlik Önlemleri

Karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta, güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı bildirildi.

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