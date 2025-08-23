Trabzonspor hazır: Hesap.com Antalyaspor maçı yarın

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor maçına hazır
Trendyol Süper Lig | 3. hafta
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapıldı. Oyuncular ısınma çalışmalarının ardından pas çalışmasıyla tempoyu yükseltti.
Antrenmanın son bölümünde takım, koordinasyon ve pozisyon ağırlıklı taktik çalışması ile günü tamamladı.
Bordo-mavili takım, Hesap.com Antalyaspor ile Papara Parkta saat 19.00'da karşılaşacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.