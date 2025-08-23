DOLAR
Trabzonspor hazır: Hesap.com Antalyaspor maçı yarın

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın Papara Park'ta oynayacağı maça hazırlığını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:31
Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig | 3. hafta

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapıldı. Oyuncular ısınma çalışmalarının ardından pas çalışmasıyla tempoyu yükseltti.

Antrenmanın son bölümünde takım, koordinasyon ve pozisyon ağırlıklı taktik çalışması ile günü tamamladı.

Bordo-mavili takım, Hesap.com Antalyaspor ile Papara Parkta saat 19.00'da karşılaşacak.

