Trabzonspor ile Filli Boya 1 Yıllık Renk Sponsoru Anlaşması

Trabzonspor ile Filli Boya 1 yıllığına renk sponsoru

2025-2026 sezonunda bordo-mavili renklere destek sürüyor

Trabzonspor Kulübü, Filli Boya ile 1 yıllığına renk sponsorluğunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Spora ve sporcuya desteklerini sürdüren Türkiye'nin lider boya markası Filli Boya, kulübümüzün 2025-2026 sezonunda da renk sponsoru oldu. Bordo-mavili takımımızı ligdeki mücadelesinde 4 yıldır yalnız bırakmayan Filli Boya, bu sezon da en güzel renkleriyle desteğini sürdürmeye devam edecek."

Kulübün resmi açıklaması, tarafların 2025-2026 sezonu boyunca sürecek iş birliğini kamuoyuna duyurmasıyla paylaşıldı.