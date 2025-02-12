Trabzonspor İstanbul'da Deplasman Galibiyeti Hasretini Bitirmeyi Hedefliyor

Trabzonspor, Galibiyet İçin Saha Dışı Mücadelesinde Son Aşamada

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu karşılaşmada dış sahada elde edecekleri ilk galibiyet için ter dökecek. Son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0'lık bir zaferle deplasman galibiyeti sevinci yaşamış olan Trabzonspor, 18 Mayıs 2024'ten bu yana uğradığı galibiyet hasretini sonlandırma peşinde.

272 Günlük Hasret Sona Erebilir

Eğer Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup edebilirse, bu 272 günlük deplasman galibiyeti özlemi sona ermiş olacak. Son haftalarda sahasında aldığı başarılı sonuçlarla ligde tırmanışa geçen Trabzonspor, Beşiktaş karşısında dış sahada karşılaştığı kötü gidişata da son verme amacında.

Bu Sezon Deplasmandaki Performans

Bu sezon dış sahada oynadığı 10 maçta 5 puan elde eden Trabzonspor, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dış sahada oynadığı maçlarda, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu. Bu süreçte, dış saha maçlarında kazanabileceği 30 puanın yalnızca 5'ini elde ederek 25 puan kaybetti.

Şenol Güneş Yönetiminde İlk Dış Saha Galibiyeti

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde 5. kez Beşiktaş'ı mağlup etme hedefinde, bununla birlikte bu sezon ligdeki ilk deplasman galibiyetini alma mücadelesi veriyor. Güneş yönetiminde bu sezon 8 dış saha maçına çıkmış olan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı ve yalnızca 3 puan toplayabildi. Güneş yönetiminde, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken; Göztepe, Corendon Alanyaspor'a ve Reeder Samsunspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1 ve Galatasaray'a 4-3 yenilerek dış saha performansını eleştiri konusu haline getirdi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu zamanında ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalarak üst üste yapılan hatalara bir çözüm arıyor.