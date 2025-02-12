DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

Trabzonspor İstanbul'da Deplasman Galibiyeti Hasretini Bitirmeyi Hedefliyor

Trabzonspor, 272 günlük deplasman galibiyeti özlemini Beşiktaş ile yapacağı maçta sona erdirmek istiyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:09
Trabzonspor İstanbul'da Deplasman Galibiyeti Hasretini Bitirmeyi Hedefliyor

Trabzonspor, Galibiyet İçin Saha Dışı Mücadelesinde Son Aşamada

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu karşılaşmada dış sahada elde edecekleri ilk galibiyet için ter dökecek. Son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0'lık bir zaferle deplasman galibiyeti sevinci yaşamış olan Trabzonspor, 18 Mayıs 2024'ten bu yana uğradığı galibiyet hasretini sonlandırma peşinde.

272 Günlük Hasret Sona Erebilir

Eğer Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup edebilirse, bu 272 günlük deplasman galibiyeti özlemi sona ermiş olacak. Son haftalarda sahasında aldığı başarılı sonuçlarla ligde tırmanışa geçen Trabzonspor, Beşiktaş karşısında dış sahada karşılaştığı kötü gidişata da son verme amacında.

Bu Sezon Deplasmandaki Performans

Bu sezon dış sahada oynadığı 10 maçta 5 puan elde eden Trabzonspor, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dış sahada oynadığı maçlarda, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu. Bu süreçte, dış saha maçlarında kazanabileceği 30 puanın yalnızca 5'ini elde ederek 25 puan kaybetti.

Şenol Güneş Yönetiminde İlk Dış Saha Galibiyeti

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde 5. kez Beşiktaş'ı mağlup etme hedefinde, bununla birlikte bu sezon ligdeki ilk deplasman galibiyetini alma mücadelesi veriyor. Güneş yönetiminde bu sezon 8 dış saha maçına çıkmış olan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı ve yalnızca 3 puan toplayabildi. Güneş yönetiminde, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken; Göztepe, Corendon Alanyaspor'a ve Reeder Samsunspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1 ve Galatasaray'a 4-3 yenilerek dış saha performansını eleştiri konusu haline getirdi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu zamanında ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalarak üst üste yapılan hatalara bir çözüm arıyor.

İLGİLİ HABERLER

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı
2
Beşiktaş, Genç Yeteneklerle Transfer Dönemini Kapattı
3
Çaykur Rizespor-Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıktı
4
Annenin İzinden Giden Milli Judocu Minel Tepe'nin Başarı Hikayesi
5
Aliağa Petkimspor, Avrupa'da Çeyrek Final Hedefini Sürdürüyor
6
Mete Gazoz'dan Gençlere İlham: 'Tatlı' Sorumluluk
7
Boluspor, Yalçın Koşukavak ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL