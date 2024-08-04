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Trabzonspor Rapid Wien Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Rapid Wien karşılaşması için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 22:27
Trabzonspor Rapid Wien Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Rapid Wien Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile karşılaşacak.

Hazırlık Antrenmanı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yapılan antrenmanın ilk kısmında, oyuncular dinamik ısınma ve aktivasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Pas çalışmaları ve hem dar hem de geniş alanda yapılan oyun eğitimleriyle devam eden antrenman, tatlı bir rekabetle sonuçlanan çift kale maç ile sona erdi.

Yarın Yeniden Antrenman!

Bordo-mavili takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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