Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili ekip, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Reeder Samsunspor maçına yönelik hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Serdar Saatçı da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Serdar Saatçı da yer aldı.