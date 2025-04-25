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Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi Finaline Yükseldi!

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u yenerek finale çıktı! Taraftarlar coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:33
Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi Finaline Yükseldi!

Trabzon'da UEFA Gençlik Ligi Final Sevinci

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Takımın bu başarısı, şehirde büyük bir sevinçle karşılandı.

Taraftarlar Dev Ekranda Maçı İzledi

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurduğu dev ekran önünde bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, yağmura rağmen 90 dakika boyunca maçı heyecanla takip etti.

Coşku ve Kutlama

Takımlarını destekleyen taraftarlar, futbolcuların attığı gollerle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyeti horon ve kolbastı oynayarak kutlayan taraftarlar, Trabzonspor'un finale çıkışını coşkuyla karşıladı.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen...

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'un başarısı kentte sevinçle karşılandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, yağmura rağmen 90 dakika boyunca mücadeleyi takip etti. Takımlarını destekleyen ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Trabzonsporlu futbolcuların attıkları goller ile sevinç yaşadı.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen...

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'un başarısı kentte sevinçle karşılandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, yağmura rağmen 90 dakika boyunca mücadeleyi takip etti. Takımlarını destekleyen ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Trabzonsporlu futbolcuların attıkları goller ile sevinç yaşadı.

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