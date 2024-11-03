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Trabzonspor'un Başarısızlığı Üzerine Şenol Güneş'in Açıklamaları

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 23:30
Trabzonspor'un Başarısızlığı Üzerine Şenol Güneş'in Açıklamaları

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı ve karşılaşma 3-2 mağlubiyetle sonuçlandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Hak edilen bir galibiyet olabilecekken, tam tersine mağlup olarak buradan ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Maçın Değerlendirmesi

Güneş, takımın maça iyi başladığını ve pozisyonlar bulduklarını ancak gol atamadıklarını belirtti. "Önde baskıyla oyunun kontrolünü iyi yapmıştık. Rakibin baskıdan çıkmasıyla etkili olacağını biliyorduk. İlk yarıda yediğimiz golde top kaybı yaptık. 1-0 aleyhimize bitmemesi gereken bir devreydi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Hatalar ve Belgeler

Üzerine konuşmaya devam eden Güneş, "İki penaltı ile 2-1 öne geçtik, ama yine yediğimiz golde sayısal fazlalığımızın olmaması ve basit hatalar yaptık. Sonuç olarak, futbolun adaletsizliğini ve şanssızlığını yaşadık. Taraftar, oyuncular, saha ambiyansı hepsi güzeldi. Ancak sonunda 3-2 mağlup ayrıldık." açıklamasını yaptı.

İtirazlar ve Yönetim

Güneş, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları hakkında, "Operasyon ile ilgili konuşmam doğru değil. Ancak bazı kararların aleyhimize verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Mourinho'nun açıklamalarına da değinen Güneş, "Takımımız üzerine yoğunlaşmak zorundayız. Diğer konular başkan ya da yönetim tarafından tartışılmalıdır" şeklinde yanıt verdi.

Geleceğe Dair

Güneş son olarak, "Şu an kadro dışı bırakacak oyuncularımız yok. Ama oynamayan her oyuncu gidebilir" diyerek durumu değerlendirdi.

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