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Trabzonsporlu Muhammed Cham'da Yaygın Kemik Ödemi Tespit Edildi

Trabzonsporlu Muhammed Cham'ın sağ ayak birinci parmağında kemik ödemi tespit edildi. Tedavisine başlandı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:19
Trabzonsporlu Muhammed Cham'da Yaygın Kemik Ödemi Tespit Edildi

Trabzonspor'un yetenekli futbolcusu Mohammed Cham, sağ ayak birinci parmağında tespit edilen yaygın kemik ödemi nedeniyle sağlık ekibi tarafından tedavi sürecine alındı.

Kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Cham'ın sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Beşir, yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır," ifadelerine yer verdi.

Bu durum, Trabzonspor camiasında endişe yaratırken, futbolseverler Cham'ın en kısa sürede sahalara dönmesini umut ediyor.

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