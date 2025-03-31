Trendyol 1. Lig 31. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 31. Haftada Neler Oldu?

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta karşılaşmaları geride kaldı ve Kocaelispor, liderliğini sürdürmeye devam etti. Haftanın kapanış maçında, Kocaelispor sahasında Sakaryaspor ile karşılaştı. 1-0 geriye düştüğü bu mücadeleyi 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti ve puanını 62'ye yükseltti.

31. Hafta Puan Durumu

Ligde 31. hafta sonucunda ikinci sırada Solwie Energy Fatih Karagümrük 56 puanla, üçüncü sırada ise Erzurumspor FK 54 puanla yer aldı.

Oynanan Maç Sonuçları

31. hafta boyunca oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Geosis Boluspor - Teksüt Bandırmaspor: 0-0

Erzurumspor FK - Manisa FK: 1-0

Gençlerbirliği - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0

Alagöz Holding Iğdır FK - Central Hospital Ümraniyespor: 0-0

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Siltaş Yapı Pendikspor - Ahlatcı Çorum FK: 2-2

Adanaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 0-2

Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü: 3-1

Kocaelispor - Sakaryaspor: 3-1

Güncel Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:

1. Kocaelispor: 62 puan

2. Solwie Energy Fatih Karagümrük: 56 puan

3. Erzurumspor FK: 54 puan

4. Gençlerbirliği: 51 puan

5. Teksüt Bandırmaspor: 49 puan

...

Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası almıştır.

32. Hafta Programı

Ligde 32. haftaya ilişkin maç programı ise aşağıdaki gibidir: