Trendyol 1. Lig 31. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 31. Haftada Neler Oldu?
Trendyol 1. Lig'de 31. hafta karşılaşmaları geride kaldı ve Kocaelispor, liderliğini sürdürmeye devam etti. Haftanın kapanış maçında, Kocaelispor sahasında Sakaryaspor ile karşılaştı. 1-0 geriye düştüğü bu mücadeleyi 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti ve puanını 62'ye yükseltti.
31. Hafta Puan Durumu
Ligde 31. hafta sonucunda ikinci sırada Solwie Energy Fatih Karagümrük 56 puanla, üçüncü sırada ise Erzurumspor FK 54 puanla yer aldı.
Oynanan Maç Sonuçları
31. hafta boyunca oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
- Geosis Boluspor - Teksüt Bandırmaspor: 0-0
- Erzurumspor FK - Manisa FK: 1-0
- Gençlerbirliği - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0
- Alagöz Holding Iğdır FK - Central Hospital Ümraniyespor: 0-0
- Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-2
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
- Siltaş Yapı Pendikspor - Ahlatcı Çorum FK: 2-2
- Adanaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 0-2
- Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü: 3-1
- Kocaelispor - Sakaryaspor: 3-1
Güncel Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:
- 1. Kocaelispor: 62 puan
- 2. Solwie Energy Fatih Karagümrük: 56 puan
- 3. Erzurumspor FK: 54 puan
- 4. Gençlerbirliği: 51 puan
- 5. Teksüt Bandırmaspor: 49 puan
- ...
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası almıştır.
32. Hafta Programı
Ligde 32. haftaya ilişkin maç programı ise aşağıdaki gibidir:
- 4 Nisan Cuma:
- 17:00 Uğur Okulları İstanbulspor - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 20:00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Geosis Boluspor (11 Nisan)
- 20:00 Amed Sportif Faaliyetler - Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
- 5 Nisan Cumartesi:
- 13:30 Manisa FK - E.Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)
- 16:00 Sakaryaspor - Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
- 19:00 Ahlatcı Çorum FK - Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
- 19:00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)
- 6 Nisan Pazar:
- 13:30 Central Hospital Ümraniyespor - Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
- 16:00 Teksüt Bandırmaspor - Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
- 19:00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği (Eryaman)