Trendyol 1. Lig'de 18. Hafta Heyecanı Başlıyor!

Trendyol 1. Lig'in 18. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

Trendyol 1. Lig'deki 18. hafta heyecanı yarın start alıyor. Haftanın açılış maçında, ligdeki lider konumundaki Kocaelispor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak.

Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan 18. haftanın maç programı ise şu şekilde:

Yarın: 20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yıldız Entegre Kocaeli) 4 Ocak Cumartesi: 13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (Şanlıurfa 11 Nisan) 13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor (Yeni Malatya) 16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman) 19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

5 Ocak Pazar: 13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor) 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

6 Ocak Pazartesi: 20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

Bu maçlar futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Takımlar, ligdeki pozisyonlarını koruma veya iyileştirme mücadelesi verecek.