Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Hakemleri Belli Oldu

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig 4. hafta maçlarını yönetecek hakem atamalarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:45
Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Hakem atamaları

Yarın

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor: Erdem Mertoğlu

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Sakaryaspor-Boluspor: Berkay Erdemir

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Egemen Artun

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

31 Ağustos Pazar

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor: Oğuzhan Aksu

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Gültekin

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

