Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Hakem atamaları
Yarın
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor: Erdem Mertoğlu
30 Ağustos Cumartesi
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Sakaryaspor-Boluspor: Berkay Erdemir
21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Egemen Artun
21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay
31 Ağustos Pazar
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor: Oğuzhan Aksu
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Gültekin
21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran