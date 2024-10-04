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Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ahlatcı Çorum FK ve Alagöz Holding Iğdır FK arasında golsüz eşitlik yaşandı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:27
Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig 8. Haftası

Trendyol 1. Lig'de bu hafta heyecan dolu bir karşılaşma daha yaşandı. Ahlatcı Çorum FK, kendi sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Maçın sırasında her iki takım da galibiyet için birçok fırsat yakaladı. Ancak, kalecilerin başarılı performansları ve oyunun genel gidişatı sonucunda, karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Öne Çıkan Anlar

Maç boyunca takımların gösterdiği mücadele ve futbolseverlerin yoğun ilgisi, karşılaşmayı daha da anlamlı kıldı. Her iki takım da ligdeki hedefleri doğrultusunda puan almak için mücadele etmeye devam edecek.

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