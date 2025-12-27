DOLAR
Trendyol 1. Lig: Pendikspor 0-0 Esenler Erokspor — 19. Hafta

Trendyol 1. Lig 19. hafta maçında Pendikspor ile Esenler Erokspor golsüz berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:42
Trendyol 1. Lig: Pendikspor 0-0 Esenler Erokspor — 19. Hafta

Trendyol 1. Lig: Pendikspor 0-0 Esenler Erokspor

Maç Özeti

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Pendikspor sahasında Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma iki ekip için de dengeli geçen 90 dakika sonunda 0-0 sona erdi.

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kürşathan Akın, Mehmet Dura

Takımlar ve Kadrolar

Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Furkan Mehmet Doğan (Hakan Yeşil dk. 58), Yiğit Fidan, Djordje Denic (Görkem Bitindk. 82), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Jonson Clarke-Harris (Thuram dk. 72), Mallik Wilks, Hüseyin Maldar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Tarık Tekdal, Hamza Akman, Enis Safin, Adnan Uğur, Ahmet Karademir, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Francis Nzaba (Hamza Catakovic dk. 84), Eray Korkmaz, Tugay Kacar, Mikail Okyar, Alper Karaman (Recep Niyaz dk. 72), Enes Alıç, Amilton, Olarenwaju Kayode, Mame Mor Faye (Berat Luş dk. 78)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Anıl Yaşar, Altar Han Hidayetoğlu, Muhammet Harun Genç, Yusuf Yücer, Enes Işık

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Disiplin

Sarı kartlar: Vinko Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir (Pendikspor); Francis Nzaba, Eray Korkmaz, Mikail Okyar, Enes Alıç, Mame Mor Faye (Esenler Erokspor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

