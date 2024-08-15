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Trendyol Süper Lig 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı. Maç takvimine dair detayları inceleyin.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:49
Trendyol Süper Lig 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in Yeni Maç Programı

Trendyol Süper Lig'in 3. ve 4. hafta maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Açıklamada, 3. haftadaki Sipay Bodrum FK ve TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hangi stadyumda oynanacağı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.

3. Hafta Maçları

  • 23 Ağustos Cuma: 21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe (Alanya Oba)
  • 24 Ağustos Cumartesi:
    • 19.15 Net Global Sivasspor - ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
    • 21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Sonra ilan edilecek)
    • 21.45 Galatasaray - Gaziantep FK (RAMS Park)
  • 25 Ağustos Pazar:
    • 19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
    • 19.15 Samsunspor - RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
    • 21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
    • 21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)
  • 26 Ağustos Pazartesi: 21.00 Trabzonspor - Bellona Kayserispor (Papara Park)

Not: Beşiktaş, 3. haftayı bay geçecektir.

4. Hafta Maçları

  • 30 Ağustos Cuma: 21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker)
  • 31 Ağustos Cumartesi:
    • 19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Çaykur Didi)
    • 19.15 TÜMOSAN Konyaspor - Bellona Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
    • 21.45 Göztepe - Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)
    • 21.45 Adana Demirspor - Galatasaray (Yeni Adana)
  • 1 Eylül Pazar:
    • 19.15 RAMS Başakşehir - Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
    • 19.15 ikas Eyüpspor - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
    • 21.45 Atakaş Hatayspor - Samsunspor (Mersin)
    • 21.45 Beşiktaş - Net Global Sivasspor (TÜPRAŞ)

Not: Gaziantep FK, 4. haftayı bay geçecektir.

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