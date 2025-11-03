Trendyol Süper Lig: Alanyaspor 0-0 Gaziantep FK — İlk Yarı Golsüz

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı; ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:30
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İlk Yarı Öne Çıkan Anlar

8. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bayo ceza sahası içinden vurdu; top direğin dibinden az farkla üstten auta çıktı.

45. dakikada merkez ortada topla buluşan Makouta sert bir şut çıkardı; kaleci Zafer son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Hakemler

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı

Kadrolar

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu

Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Meschack, Hwang, Fatih Aksoy, Viana, Maestro, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf Kabadayı, Bayo

Yedekler: Burak Bozan, N’Diaye, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng, Ali Osman Kalın, Kulasin, Nizet, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Saha Olayları

Sarı kart: Aliti (Alanyaspor)

