Trendyol Süper Lig: Alanyaspor 0-0 Gaziantep FK — İlk Yarı Golsüz
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İlk Yarı Öne Çıkan Anlar
8. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bayo ceza sahası içinden vurdu; top direğin dibinden az farkla üstten auta çıktı.
45. dakikada merkez ortada topla buluşan Makouta sert bir şut çıkardı; kaleci Zafer son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.
Hakemler
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı
Kadrolar
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu
Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Meschack, Hwang, Fatih Aksoy, Viana, Maestro, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf Kabadayı, Bayo
Yedekler: Burak Bozan, N’Diaye, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng, Ali Osman Kalın, Kulasin, Nizet, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Saha Olayları
Sarı kart: Aliti (Alanyaspor)
