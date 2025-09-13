Trendyol Süper Lig: Antalyaspor, Samsunspor Karşısında İlk Yarıyı 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0 - Hesap.com Antalyaspor 1 (İlk Yarı)

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan mücadelede ilk yarı, Hesap.com Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakika: Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Ömür'ün pasında topla buluşan Storm ceza sahası çizgisinden sert bir şut çıkardı; meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

17. dakika: Samsunspor atağında Makoumbou'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sousa, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Sousa'nın aşırtma vuruşunda ağlara giden topu savunma son anda uzaklaştırdı.

21. dakika - Gol: Misafir takım öne geçti. Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı yine Abdülkadir Ömür kullandı; Ömür'ün sert şutunun direğe çarpan seken topunu Soner Dikmen tamamladı ve skor 1-0 oldu.

41. dakika: Ev sahibi ekibin atağında Holse'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladığı top defanstan sekerek Tomasson'un önünde kaldı. Tomasson'un sert şutunda top direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hesap.com Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.