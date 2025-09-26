Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray (İlk Yarı)

Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray — İlk Yarı
Trendyol Süper Lig 7. hafta maç özeti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
13. dakikada, orta alanda topu alan Maestro ceza sahasına girip çaprazdan şutunu gönderdi; top direğin sağından dışarı çıktı.
21. dakikada, Eren Elmalı'nın içeriye gönderdiği ortaya arka direkte Sara kafayla dokundu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Makouta kornere gönderdi.
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlara gönderdi: 0-1.
27. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Maestro, orta alanda kazandığı topla Galatasaray defansı arkasına sarkan Ogundu'yu buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu'nun vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı.
37. dakikada, Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Kaya ceza sahasına girip şutunu çekti; Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı ve Hwang tamamlamak isteyince savunma müdahale etti.
İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.