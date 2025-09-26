Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:57
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray (İlk Yarı)

Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 7. hafta maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

13. dakikada, orta alanda topu alan Maestro ceza sahasına girip çaprazdan şutunu gönderdi; top direğin sağından dışarı çıktı.

21. dakikada, Eren Elmalı'nın içeriye gönderdiği ortaya arka direkte Sara kafayla dokundu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Makouta kornere gönderdi.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Maestro, orta alanda kazandığı topla Galatasaray defansı arkasına sarkan Ogundu'yu buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu'nun vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı.

37. dakikada, Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Kaya ceza sahasına girip şutunu çekti; Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı ve Hwang tamamlamak isteyince savunma müdahale etti.

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray (İlk Yarı)
2
Petlas 2025 Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü'de Başladı
3
Türkiye Sigorta TBL: Konya Büyükşehir 88-62 ile OGM Ormanspor'u Yendi
4
Trabzonspor İstanbul'a Hareket Etti: Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıkları Tamam
5
Manchester City, Nico O'Reilly ile 5 yıllık sözleşme
6
Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
7
Alanyaspor - Galatasaray: Okan Buruk 3, Joao Pereira 4 değişiklikle sahaya çıktı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı