Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı
İlk yarı özeti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep FK-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
16. dakika: Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Can Keleş'in vuruşunda top, kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.
24. dakika: Sağ kanattan Can Keleş'in kullandığı serbest atışta savunmanın ters vuruşunda topu kaleci Burak Bozan son anda yumrukladı.
30. dakika: Ceza sahası içinde topla buluşan Ogün Özçiçek'in ortasına Sorescu'nun kafa vuruşunda kaleci Jovanovic, gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.