Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Gaziantep FK ile Kocaelispor'un ilk yarısı 0-0 bitti; Can Keleş, Ogün Özçiçek ve Sorescu önemli ataklar geliştirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:58
İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep FK-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

16. dakika: Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Can Keleş'in vuruşunda top, kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

24. dakika: Sağ kanattan Can Keleş'in kullandığı serbest atışta savunmanın ters vuruşunda topu kaleci Burak Bozan son anda yumrukladı.

30. dakika: Ceza sahası içinde topla buluşan Ogün Özçiçek'in ortasına Sorescu'nun kafa vuruşunda kaleci Jovanovic, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

