Trendyol Süper Lig: Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0-1 Kasımpaşa (İlk yarı)

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun geri pası kısa düştü. Kaleci Grbic'in uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Baldursson'da kaldı. Bu futbolcunun kaleye vuruşunda Anıl Yiğit Çınar, son anda araya girerek gole engel oldu.

31. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Owusu, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Bu noktaya hareketlenen Muhammed Kadıoğlu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.

37. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Esgaio, soldan atağa katılan Balkovec'e topu aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısını Kasımpaşa, 1-0 önde tamamladı.