Trendyol Süper Lig: Sivasspor-RAMS Başakşehir Maç Özeti

Trendyol Süper Lig Maçı: Sivasspor - RAMS Başakşehir

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında gerçekleşen Net Global Sivasspor ile RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın İlk Yarı Aksiyonları

Maçın 8. dakikasında Kemen'in sol kanattan pasında Piatek, topuğuyla meşin yuvarlağı Figueiredo'ya aktardı. Figueiredo'nun vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

13. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada Balde, ceza sahasında topla buluştu. Balde'nin vuruşu ise meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

15. dakikada Moutoussamy'in aşırtma vuruşunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

22. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında Rodrigues'in zayıf kafa vuruşu, kaleci Muhammed Şengezer'in ellerinde kaldı.

26. dakikada Moutoussamy'in uzun pası ile Rodrigues, rakiplerini geçerek sağ kanattan ceza sahasına girdi. Rodrigues'in sert şutu, kaleci Muhammed tarafından güçlükle çeldirildi.

43. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Crespo'nun sol kanattan ortaladığı topla Figueiredo, düzgün bir vuruş yaparak ağları buldu: 0-1.

İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Özel Notlar

Sivasspor, İstanbul Ümraniye'de şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için maça siyah formayla çıktı. Tribünlerde ise 'Şeyda'lar Yılmaz' pankartları açıldı. Takımlar, 'Şehadetin Kutlu Olsun Şehidim Şeyda Yılmaz' pankartıyla maça çıktı.

Ayrıca, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı protokol tribününden izledi.