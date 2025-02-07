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TTF, Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı Sonuç Raporunu Açıkladı

Türkiye Tenis Federasyonu, 'Türkiye Tenis Hamlesi' çalıştayının sonuç raporunu paylaştı ve tenis için yeni bir dönem başlayacak.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:52
TTF, Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı Sonuç Raporunu Açıkladı

TTF, Çalıştayın Sonuçlarını Paylaştı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), aralık ayında düzenlenen "Türkiye Tenis Hamlesi" çalıştayının sonuç raporunu kamuoyuyla paylaştı. TTF'nin yaptığı açıklamaya göre, Bahçeşehir Üniversitesi Future Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen çalıştaya 110 paydaş katıldı. Bu paydaşlar arasında milli sporcular, antrenörler, kulüpler, master tenisçiler, akademisyenler ve medya kuruluşları bulunuyor.

Çalıştayın Ana Maddeleri

Çalıştayın kapsamı, Türk tenisinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler, rekabet ortamının geliştirilmesi, eğitim olanakları ve sponsorluk gibi önemli başlıkları içeriyor.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Türk tenisi için yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Çalıştay sırasında paylaşılan değerli görüşler, tenis sporunun daha geniş kitlelere ulaşması ve altyapının güçlendirilmesi için bize rehberlik edecek," ifadelerini kullandı.

Stratejik Planlama İçin Kullanılacak Veriler

Çalıştaydan elde edilen verilerin, TTF'nin 2025-2028 Stratejik Planı oluşturulmasında kullanılacağı da duyuruldu. Bu, Türk tenisinin gelecekteki yönelimleri için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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