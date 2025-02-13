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Türk Hava Yolları, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e Yükseldi

Türk Hava Yolları, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:08
Türk Hava Yolları, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e Yükseldi

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Beşiktaş karşısında önemli bir zafer elde etti. Maçın sonucunda Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.

Dörtlü Final Heyecanı

Böylece Türk Hava Yolları, bu sezon Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükselen 4. takım oldu. Voleybolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı ve Türk Hava Yolları'nın gösterdiği performansı büyük bir ilgiyle takip etti.

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