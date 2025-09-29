Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'na Ratiopharm Ulm Maçıyla Başlıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçta yarın Ankara Spor Salonu'nda Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 09:13
Maç Detayları

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini konuk edecek.

Karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Geçen Sezon Özet

Mavi-beyazlılar, geçen sezon B Grubu'nu 10 galibiyet 8 mağlubiyetle 3. tamamlayarak 8'li final etabında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile eşleşmişti.

Buducnost VOLI'yi 93-73 mağlup ederek bir üst tura yükselen Türk Telekom, Hapoel Shlomo'ya 67-61 yenilerek organizasyona çeyrek finalde veda etmişti.

