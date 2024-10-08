Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı Geçti: Erdem Can'ın Açıklamaları

Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında, Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, sahasında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı 78-70 yenmeyi başardı.

Başantrenör Erdem Can'ın Değerlendirmesi

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can maçı değerlendirerek şunları söyledi:

"Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, savunmada büyük direnç gösterdik ve çok kararlıydık. Üçüncü periyodun bir bölümünde hücumda yaptığımız acele kararlar ve yeterince hücumda agresif olmamamız sonucu bu periyotta sadece 14 sayı attık ama özellikle ribauntlardaki agresifliğimiz bizi oyunun içinde ve önde tuttu."

Taraftar Desteği ve Gelecek Maçlar

Taraftarın maç boyunca gösterdiği desteğe de değinen Erdem Can, "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama günün sonunda sadece bir maç kazandık. Hemen yarın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacağız. Ayrıca Avrupa Kupası'nda Bourg-en-Bresse ile oynayacağımız deplasman maçını da unutmamalıyız," diyerek takımının hedeflerine dikkat çekti.

Türk Telekom, bu galibiyetle Avrupa Kupası'ndaki iddiasını devam ettirmiş oldu.