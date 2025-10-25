Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı vites artırdı: Son 3 maçı kazandı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı vites artırdı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ligde ve Avrupa'da sezona mağlubiyetlerle başlarken son 3 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti. Sezonun ilk 5 maçında galibiyet alamayan başkent ekibi, elde ettiği galibiyetlerle moral buldu.

Genel menajer Önder Külçebaş değerlendirdi

Kulübün genel menajeri Önder Külçebaş, AA muhabirine sezon başlangıcını, takım içindeki motivasyonu, Avrupa hedeflerini ve altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

Takımın sezona zorluklarla başlamasına rağmen kısa sürede toparlandığını belirten Külçebaş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Aslında çalışma anlamında hiçbir iniş olmadı. Ekip gerçekten çok iyi çalıştı. Bu galibiyetlerin gelmesindeki etken de bu. Koçumuzun oyuncularımızı sürekli motive etmesi, o çukurdan çıkmamızı sağladı. Yeni kurulan bir takımız ve iki önemli eksiğimiz vardı. Michael Devoe'nun 4-5 haftalık sakatlığı vardı ve Kyle Alexander da takıma katılmadığı için rotasyonda zorluklar yaşıyorduk. Mağlubiyetlerin çoğu son anlarda geldi, geri dönüşler oldu ve takım yoruldu. Umarım bundan sonra her gün tuğlaları üst üste koyarak binamızı kuvvetlendirir, yükseltiriz."

Külçebaş, takıma yeni katılan isimlerin motivasyona olumlu etkileri olduğunu vurgulayarak, "İlk önce birbirlerini tanıma süreci oldu ama parantez açmak istediğim isimler var. Özellikle kaptanımız Doğuş ve Jaleen. Berkan ile geçen seneden kalan arkadaşlar, Kyle'ın da dahil olmasıyla takım kimyasını ve geçmişini bildikleri için yeni gelen arkadaşlara yardım ettiler. Doğuş'un sahada çok savaş vermesi ve enerjiyi yükseltmesi, soyunma odasında insanları birleştirmesi, sorumluluk alması takımın kimyasının oturmasına yardımcı oldu." dedi.

Hazırlıklar ve hedefler

Fenerbahçe Beko ile deplasmanda oynayacakları maç hakkında Külçebaş, şunları söyledi: "Yoğun bir takvimden geliyorlar. Biz de yoğun bir tempodan geçtik. Maç, pazar günü saat 13.00'te. Mutlaka bazı oyuncuların konsantrasyon düşüklüğü olacaktır. Umarım orada ilk önce sağlıklı ve iyi basketbol oynarız. Çünkü kazanamasanız bile oraları sağlam geçmek bir sonraki maçı etkiliyor. Yani aldığımız artıları toplamaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü basketbol olarak belli bir seviyeye geldik. Her gün üzerine koyuyoruz. Kaybetme durumunda bile üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Oraya tam konsantre bir şekilde gidip güzel bir galibiyetle dönmek istiyoruz."

Ankara seyircisinin desteğine dikkat çeken Külçebaş, taraftarların maçlara olan tutumunu şöyle aktardı: "Taraftarlar, BKT Avrupa Kupası karşılaşmalarını milli maç gibi görüyor ve bizi çok destekliyor. Birçok maçı da son periyotta hepsinin ayağa kalkıp salonu küçültmesiyle, rakibi boğmasıyla kazandık. Avrupa Kupası'ndaki hedefimiz ilk 4'te olmak. İlk 4'te, ilk 3'te olup ilk turlarda avantaj sağlamak istiyoruz. Ondan sonrasına adım adım bakacağız ama Avrupa'daki hedefimiz her zaman dile getirdiğimiz gibi kupayı alıp Avrupa Ligi'ne yükselmek."

Altyapı yatırımları ve geleceğe bakış

Külçebaş, altyapı sorumlusu Nezih Özbakır'ın çalışmalarına değinerek, "Altyapıda bütçe bulmakta zorlanabiliyoruz ama Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L)'nde takımımızı kurduk, şehir dışından oyuncular getirdik. Lojmanlarımızı temizledik, yemeklerimizi düzelttik. Yani organizasyon anlamında birçok şey yaptık ve gençlere yatırımımız devam ediyor. A takımımızda kontratlı oyuncularımız var ve TB2L'de de oynuyor. Güzel, çok çalışkan bir ekibimiz var. Aynı zamanda hem altyapıya hem de A takıma sponsorluklar buluyoruz ki bütçeyi rahatlatalım, gençlere daha fazla yatırım yapabilelim. O yüzden şu an mevcut durumdan memnunuz. Hem başkanımızın hem koçumuzun hem de benim hedefim tesisleşme anlamında projeler geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Külçebaş, Fenerbahçe Beko ve London Lions maçlarından sonra oynanacak üç karşılaşmanın Ankara'da olduğunu hatırlatarak, taraftarları takıma destek olmaya davet etti ve galibiyetlerle onları sevindirmek istediklerini belirtti.

