Türk Telekom, Lietkabelis'i Zorlandıktan Sonra Yenmeyi Başardı

Türk Telekom, Lietkabelis'in Yenilgisini Kutluyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk haftada Litvanya ekibi Lietkabelis'i 72-66'lık sonuçla mağlup etti. Maçın ardından Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, birçok aksaklığa rağmen galip gelmenin önemini vurguladı.

Erdem Can: "Zamanla İyileşeceğiz"

Toplantıda konuşan Erdem Can, yeni bir takım olduklarını ve bu süreçte yaşanan sorunların normal olduğunu belirterek şunları kaydetti: "15 oyuncumuz ilk kez birlikte oynadı. Kazanma arzumuz yüksek ama çok düşük bir üç sayılık yüzdesiyle oynadık. 14 top kaybı yaparak bu maçı kazanmak hiç kolay değildi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gelişmemiz gereken birçok yön var. Zamanla kendimizi daha iyi hale getireceğiz."

Taraftar Desteği Önemli

Ankara'daki basketbolseverlere de seslenen Can, taraftarların takıma sağladığı enerjiye dikkat çekerek, "Onlara ihtiyacımız var. Umuyorum ki, biz de her maçta daha iyi bir basketbol sergileyerek onlara keyifli anlar yaşatabiliriz," dedi.

Rakip Antrenörden Değerlendirme

Lietkabelis Başantrenörü Nenad Canak ise Türk Telekom'u kazandıkları için tebrik etti ve "Savunma maçıydı ama son çeyrekte savunmadaki eksiklikler bizi etkiledi, hücumda da yeterince etkili olamadık," şeklinde konuştu.