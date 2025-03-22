Türk Telekom, Manisa Basket Divissa'yı Zorlu Maçta Geçti: 89-87

Türk Telekom, Manisa Basket Divissa'ya Konuk Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Manisa Basket Divissa'yı 89-87 mağlup etti. Her iki takımın da karşılıklı sayılarla başladığı müsabakada, konuk ekip ilk 5 dakikayı 16-13 önde tamamladı.

İlk Çeyrek

İlk çeyrek boyunca baskısını arttıran Manisa Basket Divissa, Besson'un sayısıyla 22-20 öne geçti. Ancak, rakibinin hücumlarından yararlanamayan Türk Telekom, Thomas ve Besson ile yanıt vererek periyodu 28-24 önde kapattı.

İkinci Çeyrek

Çekişmeli geçen ikinci periyotta, Berkan Durmaz’ın üç sayılık atışıyla Türk Telekom 15. dakikaya 39-38 önde girdi. Manisa Basket Divissa, Yunus Emre Sonsirma ile üstünlüğü ele alarak durumu 47-46 yaptı ve soyunma odasına 49-47 önde gitti.

Üçüncü Çeyrek

Üçüncü çeyreğin başında Manisa Basket Divissa, Buğra Çal ile skorda eşitlik yakaladı: 49-49. Ancak Türk Telekom, Angola ve İsmet Akpınar ile etkili oyun sergileyerek 25. dakikaya 58-52 üstünlükle girdi ve periyodu 69-68 önde tamamladı.

Son Çeyrek ve Maç Sonucu

Final periyoduna iyi başlayan Manisa Basket Divissa, Buğra Çal'ın bulduğu sayıyla son 5 dakikaya 75-73 önde girdi. Ancak kalan bölümde Türk Telekom, Brown, Hanlan ve İsmet Akpınar'ın başarılı atışlarıyla maçı 89-87 kazanmayı başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Manisa Basket Divissa ile Türk Telekom, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom’dan İsmet Akpınar (solda), rakipleriyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Manisa Basket Divissa ile Türk Telekom, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom’dan İsmet Akpınar (solda), rakipleriyle mücadele etti.