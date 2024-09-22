Türk Yelkenciler Macaristan'dan Madalyalarla Dönüyor

Türk Yelkenciler Macaristan'da Başarı Elde Etti

Milli yelkenciler, Macaristan'da düzenlenen 420 Macaristan Ulusal Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla dikkat çekti. Şampiyonada, Türk takımı 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın Detayları

Türkiye Yelken Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, şampiyona Veszprem ilçesinin Csopak Köyü'nde gerçekleştirildi. Dört gün süren organizasyon bugün sona erdi.

Başarılı Ekipler

Şampiyonada, Ece Çaldağ ve Ekin Derindere ikilisi, 420 17 yaş altı kategorisinde ikinci olurken, 420 kızlar dalında ise üçüncülük elde etti. Diğer yandan, Osman Reşat Kozikoğlu ve Lila Akçor ikilisi, 420 17 yaş altında üçüncülüğü kazandı.

Genel Klasman Sonuçları

41 takımın mücadele ettiği genel klasmanda,Ege Erdemli ve Efe Özgenç ikilisi 5'inci, Ece Çaldağ-Ekin Derindere 7'nci, Osman Reşat Kozikoğlu-Lila Akçor 9'uncu ve Sezer Ege Tezel ile Doruk Efe Nalbantoğlu 16'ncı sırada yer aldı.

Milli yelkenciler, Macaristan'da düzenlenen 420 Macaristan Ulusal Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Milli yelkenciler, Macaristan'da düzenlenen 420 Macaristan Ulusal Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Milli yelkenciler, Macaristan'da düzenlenen 420 Macaristan Ulusal Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.