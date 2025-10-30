Türkan Beşikçi, 2026 Dünya Halter Şampiyonası'nda Altın Hedefliyor

YASEMİN ALEYNA TUFAN - Milli halterci Türkan Beşikçi, Çin'de düzenlenecek 2026 Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Ortaokulda beden eğitimi dersine giren milli halterci Sedat Artuç'un yönlendirmesiyle 10 yaşında halter sporuna başlayan Türkan Beşikçi, kısa sürede gösterdiği performansla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.

Uluslararası ve Ulusal Başarıları

Geçen yıl Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 61 kiloluk kaldırış ile altın madalya kazanan milli sporcu, 2025'te İspanya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise gümüş madalya elde etti.

Türkiye'de katıldığı organizasyonlarda bugüne kadar 23 altın, 6 gümüş, 1 bronz madalya sahibi olan Türkan Beşikçi, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen Halter Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisi 58 kiloda altın madalya kazandı.

Antrenman Rutini ve Hedefleri

Kendisini haltere yönlendiren antrenörü Sedat Artuç gözetiminde çalışmalarını sürdüren Türkan Beşikçi, AA muhabirine verdiği demeçte, 5 yıldır sürdürdüğü halter kariyerinde Cumhuriyet Bayramı organizasyonunda şampiyonluk elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Haltere küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu ve sporun kendisi için bir tutku haline geldiğini vurgulayan Türkan, "Türkiye genelinde sayısız şampiyonluklarım ve rekorlarım var. Her biri ayrı emek, ayrı bir gurur." dedi.

Başarılarını düzenli antrenmanlara borçlu olduğunu belirten Türkan, "Haftanın 6 günü günde 3-4 saat antrenman yapıyorum. Düzenli antrenman ve mental hazırlık benim için çok önemli. Hedefim önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda ülkemi temsil edip madalya kazanmak. Uzun vadede ise 2028 ve 2032 Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'ye olimpiyat derecesi getirmek." diye konuştu.

Kadınlarda Halter ve Antrenörün Değerlendirmesi

Halterin kadınlar için de bir sembol haline geldiğine dikkati çeken Türkan, "Kadınlar halterde önemli başarılar elde ediyor. Bu da insanlara daha çok ilham veriyor. Haltere yeni başlayan kızlara tavsiyem kendilerine güvensinler, asla pes etmesinler, öz güvenle çalışsınlar. Başarı mutlaka gelir. Haltere başladığımda çok heyecanlıydım, şimdi ise hayal bile edemeyeceğim noktadayım. Halter öz güvenimi artırdı, bana disiplin ve sorumluluk kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Antrenör Sedat Artunç ise öğrencisinin haltere yeteneğinin yanı sıra disiplini, azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çektiğini belirterek, "Birlikte inandık, emek verdik ve çalıştık. Kendimize yeni hedefler belirledik. Bundan sonraki hedefimiz yıldızlar, gençler, büyükler ve tabii ki her sporcu ile antrenörün hayal ettiği olimpiyatlar. İnşallah olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandıracağız. Türkan Beşikçi inşallah ileriki yıllarda yıldızlarda, Avrupa'da ve dünyada bizleri en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandıracaktır." dedi.

