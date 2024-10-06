Turkish Airlines World Golf Cup İstanbul Finali Gerçekleşti

Turkish Airlines World Golf Cup İstanbul Etabı Tamamlandı

Dünyanın sayılı amatör golf organizasyonları arasında yer alan Turkish Airlines World Golf Cupın İstanbul etabı başarıyla gerçekleştirildi. Turnuva, Türkiye Golf Federasyonu tarafından Silivri Golf Kulübünde düzenlendi ve 160 sporcu yarıştı.

Öne Çıkan İsimler

Turnuvanın kadınlar kategorisinde, 24 ve altı handikap seviyesinde mücadele eden Joelle Benjenk 39 puan ile şampiyon olmayı başardı. Erkekler grubunda ise Selim Berkol 46 puan toplayarak birinci gelerek Antalya'daki büyük finale katılma hakkını elde etti.

Ödül Töreni ve İfadeler

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde kazananlar ödüllerini aldı. Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Turkish Airlines World Golf Cup'ın İstanbul ayağında yer alan tüm sporculara teşekkür ederiz. İzlemesi oldukça keyifli bir turnuvaydı. Kazanan Joelle Benjenk ve Selim Berkol’u kutluyor, Antalya'da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.