Türkiye 0-6 İspanya — 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Farklı Yenilgi

Türkiye 0-6 İspanya — 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Farklı Yenilgi

E Grubu | A Milli Takım İkinci Maçta Ağır Darbe Aldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında konuk ekip İspanya'ya 0-6 mağlup oldu.

Maçın 53. dakikasında uzun pasla etkili olan İspanya'da Yamal'ın ceza sahası içindeki pasında topla buluşan Ferran Torres, yerden şutunda meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 0-4 yaptı.

58. dakikada Yamal'ın pasıyla topu kontrol eden Merino, ceza sahası dışından sert bir şutla fileleri havalandırdı ve skor 0-5 oldu.

62. dakikada Oyazabal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maçı 0-6 şeklinde noktaladı.

Karşılaşma, İspanya'nın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.