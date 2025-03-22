Türkiye 19 Yaş Altı Takımı, İngiltere ile Beraberlik Duyurusu

Türkiye 19 Yaş Altı Takımından Önemli Beraberlik
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Elit Tur 7. grup ikinci maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi ve maç 0-0 berabere sona erdi.
Maç, Galler'deki Deeside College Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Dört kez karşı karşıya gelen takımlar arasında gol atılamaması dikkat çekti.
Son Maç 25 Mart'ta
Ay-yıldızlılar grubundaki son maçını 25 Mart Salı günü Galler ile oynayacak. Müsabaka, Rhyl kentindeki Belle Vue Stadı'nda gerçekleşecek.
2 puanla grupta ikinci sırada bulunan Türkiye, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 13-26 Temmuz tarihleri arasında Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanacak.