Türkiye 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalinde Almanya'ya 88-83 Yenildi, Gümüş Madalya

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 22:54
Türkiye 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalinde Almanya'ya 88-83 Yenildi, Gümüş Madalya

Türkiye 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalinde Almanya'ya 88-83 Yenildi

Gümüş Madalya ile Turnuvayı İkinci Tamamladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Final karşılaşması, her iki takımın da yüksek tempoda mücadele ettiği ve son ana kadar dengede kalan bir zemin sundu. Maç sonucunda Türkiye, turnuvanın ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Bu sonuçla Türkiye, Avrupa arenasında önemli bir başarıya imza atarak turnuvayı madalya ile tamamladı. Finaldeki skor ve mücadele, turnuvanın çekişmeli geçtiğinin en somut göstergesi oldu.

