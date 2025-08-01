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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Samsun'da Başladı!

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın ikinci etabı, Samsun'da 1700 sporcunun katılımıyla başladı ve 25 Ağustos'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 15:44
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Samsun'da Başladı!

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın İkinci Etabı Samsun’da!

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın ikinci etabı, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu’nda başladı. Bu yıl yaklaşık 1700 sporcu organizasyonda mücadele ediyor.

Şampiyonanın bitiş tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, turnuvanın A, B ve C kategorilerinde sporcuların katılımıyla gerçekleştirildiğini ve bu organizasyonun milli takıma giden yolda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Ercan, "Bundan sonra üçüncü ve dördüncü etaplar, Ankara’da yapılacak. Bu etaplarda alınacak puanlar, 2026 yılında milli takım kadrosunun oluşturulmasında belirleyici olacak," dedi.

Geçmişte milli takımın birden çok şampiyonluk kazandığını belirten Ercan, "2026'da da bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl uluslararası alanda en yüksek madalya sayısını kazandık ve bu başarı milli takım oyuncularımızın eseri. En iyi milli takımla 2026 yılına girmeyi umuyoruz. Sporcularımızdan, hem bu etapta hem de sonraki etaplarda en iyi dereceleri elde etmelerini ve ülkemizi başarıyla temsil etmelerini diliyorum," şeklinde konuştu.

Turnuvanın açılış törenine ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, ve Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın da katıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın ikinci...

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın ikinci etabı, Samsun'da başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın ikinci...

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın ikinci etabı, Samsun'da başladı.

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