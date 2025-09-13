Türkiye Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Şampiyonluğa Oynuyor

EREN BOZKURT - Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, geçen yıl ülke sıralamasında ikincilik elde edilen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda bu yıl daha fazla altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Milli Takım Kadrosu ve Hedefler

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Muaythai Süper Lig'in son finalinin 11 Eylül'de Adana'da gerçekleştirildiğini hatırlattı. Süper Lig'de şampiyon olan sporcuların milli takıma katılacağını belirten Yıldız, bu organizasyonların dağılımını şöyle aktardı:

Şampiyon olan sporcuların bir kısmı 11-13 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda, bazıları ise 17-25 Kasım'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da organize edilecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Bu organizasyona 10 kadın ve 12 erkek olmak üzere 22 sporcuyla iştirak edeceğiz.

Yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda çok sayıda sporcunun finale kalacağına inandığını ve alınacak madalyalarla ülke sıralamasında birinci olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Geçmiş Başarılar ve Madalya Hedefleri

Türkiye'nin uluslararası muaythai organizasyonlarında her zaman ilk üçte yer aldığına dikkat çeken Yıldız, geçen yıl Kosova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ülkeler sıralamasında ikinci olduklarını hatırlattı. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna bir altın madalya ile bizi geçti ve birinciliği elde etti. Geçen yıl 12 madalya aldık, bunun 5'i altındı. Bu yıl ise 7-8 altın madalyayla bu başarıyı taçlandırmak istiyoruz. Madalya dağılımı önemli; bazen 3 altın madalyayla da Avrupa şampiyonu olabiliyorsunuz. Avrupa'da en güçlü takımlardan biriyiz. Ukrayna, Rusya, Belarus da güçlü rakipler; biz bunların içinde ilk 2'ye oynamayı hedefliyoruz."

Muaythai Süper Lig'in Marka Değeri ve Sponsorluk Hedefi

Yıldız, Spor Toto Muaythai Süper Lig'in dört yıldır düzenlendiğini belirterek, organizasyonun her ayağını farklı şehirlerde yaparak daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Ligin marka değerini yükselterek daha fazla sponsor çekmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yıldız, sponsor gelirleriyle sporculara daha yüksek ödüller vermek istediklerini aktardı.

Yıldız, stratejilerinin; birinci ve ikincilere, antrenörlere ödül vererek kulüplerin masraflarını karşılamak olduğunu belirterek, "Bu stratejiyi dört yıldır ufak ufak uyguluyoruz. Gelecek yılki hedefimiz Türkiye Şampiyonası sonrası Süper Lig'de iyi bir bütçe toplayıp, bu bütçeyi sporculara ödül olarak vermek." dedi.

Öne çıkan noktalar: 22 sporcu ile katılım, 17-25 Kasım Atina tarihi, 7-8 altın hedefi ve Süper Lig'in marka değeri artırma planları.

