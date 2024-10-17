Türkiye Boks Takımı'nın Başarısı: 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türk Başarısı

Bulgaristan'da gerçekleştirilen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonasında, Türkiye'nin 5 milli boksörü finale adını yazdırdı. Başkent Sofya'da düzenlenen bu önemli organizasyon, Türk boksunun uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Finale Kalan Milli Boksörlerimiz

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 52 kiloda Gamze Soğuksu, 75 kiloda Büşra Işıldar, +81 kiloda Şeyma Düztaş ve erkekler 92 kiloda Emrah Yaşar finale kalmayı başardı.

Final Müsabakaları Ne Zaman?

Kadın sporcuların final müsabakası 19 Ekim Cumartesi günü, erkeklerin finalleri ise 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bronz Madalyalar Sahiplerini Buldu

Yarı final maçlarını kaybeden sporcular arasından Aleyna Demirkır (50 kg) ve Esmanur Lök (63 kg) kadınlar, Salih Samet Oruç (48 kg) ve Mehmethan Çınar (57 kg) ise erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı.