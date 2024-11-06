Türkiye Briç Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

Türkiye Briç Takımı Dünya Şampiyonu Olmanın Gururunu Yaşıyor

16. Dünya Briç Şampiyonası, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirildi. Burada, milli takımımız "dörtlü takımlar" ve "karışık çiftler" kategorilerinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Karşılamada Coşku Dolu Anlar

Şampiyon takım, yurda döndüğünde Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Esat Murat Molva tarafından İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. Molva, "Türkiye'nin milli takımlar düzeyindeki ilk dünya şampiyonluğu kadın millilerimizden geldi. Diğer kategorilerde de bu başarıyı yakalamak en önemli hedefimiz," şeklinde konuştu.

Başarıda Kadınların Rolü

Başkan Molva, kadın briç milli takımının uluslararası çapta favori gösterildiğini belirterek, "Önceki iki dünya şampiyonasında gümüş madalya almıştık. Bu sene şampiyonaya titizlikle hazırlandık ve bu süreçte maddi manevi desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı ile diğer yetkililere teşekkür ederim," dedi.

Takım Kaptanının Yorumları

Takım kaptanı Gökhan Yılmaz, uzun bir çalışma döneminin ardından turnuvada başarılı olacaklarına inandıklarını ifade etti: "Belli bir derece alacağımızı düşünüyorduk, işlerimiz umduğumuz gibi gitti ve şampiyonluğa ulaştık."

Bireysel Başarılar ve Takımın Performansı

Milli oyunculardan Dilek Yavaş, takımın dünya şampiyonu olma hedefiyle büyük bir azimle çalıştıklarını belirtti: "Elimizden geleni yaptık ve başardık. Çok mutluyuz ve gururluyuz."

Türk Kadın Milli Takımı, "dörtlü takımlar" finalinde İsveç'i yenerek tarihi bir başarıya imza attı. Ekip, 24 ülkeden katılan milli takımlar arasından sıyrılarak, Almanya, İtalya ve Çin'in ardından İsveç'i mağlup ederek ilk sırayı elde etti.

"Karışık çiftler" kategorisinde ise Hatice Özgür ve Süleyman Kolata ikilisi, 45 çiftin katıldığı organizasyonda 18 seans sonunda birinci olarak altın madalya kazanmayı başardı.

Arjantin'de düzenlenen 16. Dünya Briç Şampiyonası'nı "dörtlü takımlar" ve "karışık çiftler" kategorilerinde altın madalyayla tamamlayan milli takım, yurda döndü.

Arjantin'de düzenlenen 16. Dünya Briç Şampiyonası'nı "dörtlü takımlar" ve "karışık çiftler" kategorilerinde altın madalyayla tamamlayan milli takım, yurda döndü.